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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٢:٥٧ م

إيران تعلن عن وقف العمليات العسكرية وتتوعد العدو برد ساحق حال استمرار انتهاكاته

إيران تعلن عن وقف العمليات العسكرية وتتوعد العدو برد ساحق حال استمرار انتهاكاته

قال مقر خاتم الأنبياء المركزي: نعلن وقف العمليات العسكرية ونؤكد أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون ردنا أشد قوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصد مقر خاتم الانبياء المركزي بيانا قال فيه: بعد الاعتداءات والفظائع التي ارتكبها الكيان الصهيوني الوحشي في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية، بدعم من أمريكا المجرمة، ردّت القوات المسلحة الإيرانية بقوة على هذا الكيان نصرةً للشعب اللبناني المظلوم.

وأضاف البيان: ردٌ ينبغي أن يتعظ منه الكيان الصهيوني الزائف وأنصاره.

وأوضح: بناءً على ذلك، يُعلن وقف العمليات العسكرية؛ مع التأكيد على أنه في حال استمرار هذه الاعتداءات والفظائع، بما في ذلك في جنوب لبنان، فسيتم اتخاذ إجراءات أشدّ قسوةً وسحقاً.

/انتهى/

رمز الخبر 1971424
جواد ماستری فراهانی

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