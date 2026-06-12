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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:١٠ ص

القوات البحرية الإيرانية تمنع عبور ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز

القوات البحرية الإيرانية تمنع عبور ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز

أفادت مصادر مطلعة أن القوات البحرية الإيرانية منعت ليلة أمس عبور ناقلة نفط كانت تخالف القواعد، إذ دخلت إلى منطقة مضيق هرمز دون التنسيق المسبق.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي سياق متصل، قد تم سماع دوي انفجارات قادمة من اتجاه البحر في منطقة سيريك، مرجحاً أن تكون هذه الأصوات مرتبطة بعمليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

/انتهى/

رمز الخبر 1971515

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