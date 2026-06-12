القوات البحرية الإيرانية تمنع عبور ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي سياق متصل، قد تم سماع دوي انفجارات قادمة من اتجاه البحر في منطقة سيريك، مرجحاً أن تكون هذه الأصوات مرتبطة بعمليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

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