الأنباء عن نقل 3 مليارات دولار من الإمارات إلى إيران لا أساس لها من الصحة

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مصادر مطلعة أن الأنباء المتداولة حول نقل 3 مليارات دولار من الإمارات إلى إيران لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم تحرير أي من الأموال الإيرانية المجمدة حتى الآن.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد زعمت أن سبب إعلان إيران عن وقف إطلاق النار كان بسبب نقل رسالة أمريكية عبر وفد قطري في 8 يونيو حول كبح جماح إسرائيل في لبنان، وبالتزامن مع نقل 3 مليارات دولار عبر طائرة بوينغ 737 إماراتية من مطار أبوظبي إلى مطار مهرآباد في طهران. وزعمت هذه الأنباء أن طاقم الطائرة هبط في مطار مهرآباد الساعة 1 ظهراً بتوقيت طهران، على الرغم من القيود الجوية المفروضة.

/انتهى/