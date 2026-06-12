إرسال أكثر من 1100 مقاتل شعبي من "هشتبندي" إلى جبهات القتال ضد أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال حسن خاكساري، قائد منطقة مقاومة قوات تعبئة الإمام الرضا (ع) في "هشتبندي"، في حديث مع مراسل الوكالة ، مشيراً إلى أهمية الدعم الشامل لجبهات القتال ضد المعتدين الأمريكيين – الصهاينة، إنه تم منذ بداية حرب رمضان المفروضة، وضع تنظيم وتدريب وإرسال قوات التعبئة الشعبية (البسيج) إلى المناطق العملياتية في المحافظة على جدول الأعمال.

وأضاف خاكساري: "إن دعوة تدريب وإرسال قوات التعبئة الشعبية إلى جبهات القتال ضد المعتدين الأمريكيين – الصهاينة، قوبلت بإقبال شعبي واسع في هشتبندي، وهو أمر لا مثيل له على مستوى المحافظة".

وأوضح قائد منطقة مقاومة بسيج الإمام الرضا (ع) في هشتبندي أن "قوات التعبئة الشعبية، بعد تلقيهم التدريبات اللازمة، تم إرسالهم إلى جبهات القتال ضد المعتدين الأمريكيين – الصهاينة منذ بداية حرب رمضان وحتى الآن".

وأشار خاكساري إلى أن "مختلف فئات شعب منطقتي توکهور وهشتبندي، بما في ذلك المعلمين، والموظفين، والرياضيين، والمزارعين، والتجار، وغيرهم، شاركوا في دعوة إرسال قوات التعبئة الشعبية إلى جبهات القتال ضد المعتدين الأمريكيين – الصهاينة، وتم إرسالهم إلى هذه المناطق بعد التنظيم اللازم".

وأضاف: "تم إرسال قوات التعبئة الشعبية من منطقتي توکهور وهشتبندي إلى المناطق العملياتية شرق وغرب المحافظة، وكذلك إلى الجزر، وهم يحرسون حدود البلاد إلى جانب سائر المقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم".

وتابع خاكساري: "خلال الأيام الأخيرة، ونظراً للاعتداءات الأمريكية الواسعة على مختلف مناطق المحافظة، فإن عدداً كبيراً من مقاتلي التعبئة الشعبية المرسلين من هشتبندي، يتمركزون في هذه المناطق العملياتية لحماية حدود البلاد في وجه المعتدين الأمريكيين – الصهاينة".

/انتهى/