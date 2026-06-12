اللواء عبد اللهي: تصدير النفط والغاز إما للجميع أو ليس لأحد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، كتب في رسالة له: "أمريكا من ناحية تتحدث عن التوافق والمفاوضات، ومن ناحية أخرى ترتكب الإجرام، وهذا التناقض الواضح في سلوك وأقوال أمريكا هو العامل الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة، ولهذا السبب عرّض أمن التجارة والاقتصاد الدوليين والدول، وخاصة مضيق هرمز، للخطر".

وأضاف: "إن قادة أمريكا، بسبب عدم فهمهم الصحيح للأمة الشريفة والشجاعة الإيرانية وقواتها المسلحة القوية، يسيرون في تسلسل حلزوني فارغ، والأكاذيب الأمريكية المتكررة هي أحد علامات ذلك".

وقال اللواء عبد اللهي: "إنهم لا يستطيعون أبداً، بالدعاية والحرب الإعلامية، تعويض إخفاقاتهم المتتالية ومهاناتهم في الحرب مع إيران الإسلامية، أو إخفاء تحريضهم على الحرب".

وبيّن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، محذراً: "إذا أرادت أمريكا مرة أخرى شن هجمات على إيران البطلة، فستتلقى رداً أشد من ذي قبل، وستصبح نار الحرب، إلى جانب انعدام الأمن في المنطقة، شاملة وأوسع نطاقاً". وأضاف: "نظراً للتهديدات الأمريكية الأخيرة ضد البنى التحتية النفطية الإيرانية، نعلن أن تصدير النفط والغاز إما متاح للجميع أو لن يكون متاحاً لأي كان".

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