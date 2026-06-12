تفاصيل جديدة من مسودة مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفيما يلي تفاصيل هذه المسودة:

١- وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

٢- تعهد أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

٣- الرفع الكامل للحصار البحري خلال 30 يوماً.

٤- تعهد أمريكا بسحب قواتها من محيط إيران.

٥- إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً بترتيبات إيرانية.

٦- تعليق عقوبات بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات، وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى مواردها المالية.

٧- ضرورة تقديم أمريكا وحلفائها خططاً لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

٨- 60 يوماً من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي قائم على المسائل النووية، والرفع الكامل للعقوبات الأولية والثانوية، وعقوبات أمريكا، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

٩- تأكيد إيران لالتزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بعدم إنتاج أسلحة نووية.

١٠- خلال فترة المفاوضات، تتعهد أمريكا بعدم إضافة قوات إلى المنطقة، وعدم فرض عقوبات جديدة.

١١- تحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة الـ 60 يوماً للمفاوضات النهائية. على أن يكون نصف هذا المبلغ متاحاً لإيران قبل بدء المفاوضات.

١٢- تشكيل آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق.

١٣- المصادقة على الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن الدولي.

١٤- لن تبدأ المفاوضات النهائية قبل تحرير نصف الأموال الإيرانية المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية على إيران، ورفع الحصار البحري. كما سيتم الاتفاق النهائي فقط حول مسألة مصير المواد المخصبة والتخصيب، ورفع العقوبات، وبرنامج إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني. وقد تم إخراج ملف البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم فصائل المقاومة بشكل نهائي من جدول الأعمال.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فإن هذا النص لا يزال بحاجة إلى دراسة واعتماد من قبل المؤسسات المعنية في إيران.

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