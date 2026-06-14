غروسي: مستعدون للتحقق من اتفاق نووي محتمل مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة مستعدة للعب دور الوسيط في التحقق من اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي هذا في الوقت الذي أضر فيه أداء الوكالة تجاه إيران، على الرغم من تعاون بلادنا المكثف، ولا سيما نقل هذه المنظمة الدولية معلومات سرية إلى الأطراف المتحاربة، بمصداقيتها ومكانتها.

وأضاف غروسي أن أهم ما في أداء الوكالة هو التحقق. فمشاركتنا في هذه العملية بالغة الأهمية. وعندما يتم التوصل إلى اتفاق ويطلبون منا التحقق منه، سأحتاج إلى التواصل مع مجلس المحافظين والحصول على موافقتهم.

وكان غروسي قد زعم سابقاً أن أي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة بدون آلية تحقق سيبقى مجرد حبر على ورق.

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