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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:٢٢ ص

وول ستريت جورنال: ترامب تراجع أمام إيران

وول ستريت جورنال: ترامب تراجع أمام إيران

أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاتفق هو تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كتبت في افتتاحيتها أن الاتفاق بين إيران وأمريكا يعكس، أكثر من كونه صورة لنصر استراتيجي، تراجعاً أمريكياً عن الأهداف المعلنة خلال الحرب على إيران.

وذكر التقرير أن "ترامب بدأ التراجع بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية الداخلية ومخاطر العمليات العسكرية ضد إيران. كما عارض القيام بعمليات للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني المخصب، وإعادة فتح مضيق هرمز باستخدام القوة العسكرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان مدركاً تماماً لعواقب مثل هذه الإجراءات العسكرية ضد إيران.

وأضاف التقرير أن "خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية الأمريكية يبدو أحد أهم الأهداف الداخلية لترامب. كما يمكن لإيران مستقبلاً أن تستخدم إغلاق مضيق هرمز كورقة ضغط جديدة".

/انتهى/

رمز الخبر 1971608

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