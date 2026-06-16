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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٧ ص

احتمال سماع دوي انفجار متحكم به في جنوب أصفهان

احتمال سماع دوي انفجار متحكم به في جنوب أصفهان

أعلنت العلاقات العامة لمقر "صاحب الزمان (عج)" التابع للحرس الثوري في محافظة أصفهان عن احتمال سماع دوي انفجار مراقب اليوم الثلاثاء في المناطق الجنوبية من مدينة أصفهان.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري في المحافظة أوضحت أنه من المحتمل سماع دوي انفجار مراقب اليوم الثلاثاء (16 يونيو 2026) في بعض المناطق الجنوبية من مدينة أصفهان.

ووفقاً لهذا البيان، ستُجرى هذه الانفجارات في نطاق جبل "صفه" ومنطقة "بهارستان" وما حولها.

ووفقاً لإعلان الحرس الثوري في المحافظة، ستبدأ هذه العملية من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وشدد البيان على أن هذه الانفجارات هي عمليات مخطط لها ومراقبة، ولا تدعو لأي قلق من قبل المواطنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1971612

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