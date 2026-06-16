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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٢:٥٤ م

رئيس السلطة القضائية: "الميدان" و"الدبلوماسية" يسيران في مسار متوازٍ

رئيس السلطة القضائية: "الميدان" و"الدبلوماسية" يسيران في مسار متوازٍ

 أكد رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين "غلام حسين محسني ايجئي" على أن "الميدان" و"الدبلوماسية" يسيران في مسار متوازٍ، قائلا: نعلم أن العدو مارق؛ لذلك، سيتفاوض المسؤولون بعيون مفتوحة ويقظة تامة؛ دبلوماسيتنا تتماشى مع جهاد "الشارع" و"الميدان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ذلك جاء خلال اجتماع الهيئة العامة للمحكمة العليا،مشددا على أن المفاوضين الإيرانيين لن يتنازلوا قيد أنملة عن حقوق الشعب الإيراني وحقوق محور المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن، وكذلك عن دماء الشهداء وفي مقدمتهم الإمام الخامنئي.

وبالاشارة الى ان العدو معروف بعدم الوفاء بعهوده، قال حجة الاسلام ايجئي: سنجري المفاوضات بكل يقظة وحذر، ودبلوماسيتنا تمتد في سياق جهاد الشارع والميدان.

واستطرد محذرا من أيّ خرق للعهد من قبل الطرف الآخر، مؤكدا أن إيران ستواجه أيّ تجاوز بمقابل مماثل، وأن العدو يعلم تماما من يتعامل معهم.

وشدد رئيس السلطة القضائية على أهمية الوحدة الوطنية في المرحلة الراهنة، معتبرا إياها أكثر إلحاحا وضرورة من أيّ وقت مضى، ودعا إلى التبيين وتنوير الرأي العام، محذرا من محاولات العدو لتشويه الواقع والنيل من التماسك الوطني.

وفي شأن الخدمات القضائية، شدد حجة الاسلام "ايجئي" على وجوب تكثيف الجهود لحلّ مشاكل المواطنين، واعتبر الخدمة المخلصة للشعب عاملا مهما في إحباط العدو. مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها القضاة والعاملون في السلك القضائي، رغم العدد الهائل للقضايا الواردة، مثمنا معدلات الإنجاز المرتفعة التي تعكس جهادا متواصلا ليلا ونهارا.

/انتهى/

رمز الخبر 1971625
جواد ماستری فراهانی

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