تفاصيل مراسم «تشييع القائد الشهيد ».. بدء مراسم الوداع من 13 يوليو

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال إيمان عطارزاده، المتحدث باسم لجنة إحياء الذكرى السنوية لرحيل الإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، في أول مؤتمر صحفي للجنة عُقد في رواق كشوردوست، إنه وبعد مرور أكثر من 100 يوم على استشهاد آية الله الخامنئي، ستُقام خلال الأيام المقبلة مراسم الوداع والتشييع والدفن.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الوداع والتشييع والدفن أن التحضيرات لهذه المراسم جرت منذ وقت طويل، إلا أن موعدها تأجل بسبب الظروف الحربية والعدوان الوحشي للعدو، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وأضاف عطارزاده أن مراسم هذا الحدث ستُقام تحت عنوان «تشييع السيد الشهيد الإيراني»، فيما سيكون شعارها المركزي «يجب أن ننهض»، على أن يكون رمزها "«القبضة المرفوعة"

وأشار أيضاً إلى أن الشعار الدولي المعتمد، خصوصاً في العالم العربي، هو "قوموا لله"

وبيّن أن شعار «قوموا لله» يمثل خلاصة التوجيهات الأخيرة للقيادة الشهيدة، ورمزاً لتجديد العهد مع نهجها، مؤكداً أن الرسالة للعالم هي استمرار طريق الشجاعة والصمود الذي جسدته.

ولفت إلى أن مراسم الوداع ستبدأ رسمياً يوم السبت 13 يوليو/تموز، على أن تُقام في مصلى الإمام الخميني (ره) لمدة يومين.

الصلاة على الجثمان في طهران وقم ومشهد

وأشار المتحدث إلى أن صلاة التشييع ستُقام في طهران وقم ومشهد المقدسة.

كما أوضح أن مراسم التشييع في طهران ستُجرى يوم الاثنين 15 يوليو، مع توقع مشاركة شعبية واسعة، على أن تُعلن لاحقاً تفاصيل المسارات والترتيبات التنظيمية.

وأضاف أن الجنازة ستشمل أيضاً جثامين أربعة من أفراد عائلة القائد الشهيد.

مشاركة دولية ومراسم إقليمية

وأكد عطارزاده أن شخصيات ووفوداً من دول مختلفة ستشارك في مراسم العزاء، على أن تُعلن التفاصيل من قبل وزارة الخارجية لاحقاً.

كما أشار إلى أن تنظيم الفعاليات تم تقسيمه بين مسؤولين في اللجنة، وأن الإشراف التنفيذي للمراسم في طهران وقم ومشهد أوكل إلى الحرس الثوري الإيراني، مع تشكيل لجان محلية في هذه المحافظات.

مراسم في العراق

وأعلن أن يوم الأربعاء 17 يوليو ستُقام مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، استجابةً لرغبة شعبية ودينية واسعة، على أن تُحدد التفاصيل النهائية من قبل الجهات العراقية.

وأضاف أن يوم الخميس 18 يوليو ستُختتم المراسم في مدينة مشهد المقدسة، حيث يُوارى الثرى هناك.

وأكد في ختام تصريحاته أن المسار النهائي للتشييع قد حُدد، على أن تُعلن التفاصيل النهائية لاحقاً بشكل رسمي.