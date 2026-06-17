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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:٣٨ ص

رئیس الجمهوریة يرعى مراسم تدشين ۴۶ مشروعاً زراعياً في محافظة مازندران شمالي البلاد

رئیس الجمهوریة يرعى مراسم تدشين ۴۶ مشروعاً زراعياً في محافظة مازندران شمالي البلاد

دشن رئیس الجمهوریة "مسعود بزشكيان"، عبر جهاز الاتصال المرئي اليوم الأربعاء، ۴۶ مشروعاً في مختلف قطاعات الزراعة، وتربية الماشية، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية في محافظة مازندران (شمال إيران).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه المشاريع التي افتتحها رئيس الجمهوریة اليوم، بالتزامن مع "أسبوع الجهاد الزراعي"، تركزت على قطاعات الزراعة، وتربية الماشية، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية حيث كان المحور الرئيسي لهذه المشاريع هو افتتاح وحدة حديثة لتفقيس البيض في مدينة جويبار ( شمال البلاد).

وأكد القائم بأعمال منظمة جهاد الزراعة في مازندران "أسد الله تيموري يانسري"، مصرحا خلال مراسم الافتتاح: إن هذه المشاريع ستساهم في توفير 53 فرصة عمل مباشرة و276 فرصة عمل غير مباشرة، كما ستنعكس فوائدها على 4 آلاف و556 أسرة قروية وعشائرية تقطن في المحافظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1971652
جواد ماستری فراهانی

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