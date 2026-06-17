الرئیس بزشكيان: رسالة قائد الثورة للحجاج شكلت منعطفاً بارزاً في موسم الحج هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئیس الجمهوریة "مسعود بزشكيان" في رسالة له اليوم: لا شك أن قرار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "مجتبى الخامنئي" (دام ظله)، وتأكيده على أداء فريضة الحج، فضلاً عن الرسالة ذات الدلالات المعمقة التي بعث بها، في مطلع عهده بالقيادة والزعامة، إلى كافة المسلمين المشاركين في هذا المؤتمر الاسلامي العظيم، .

وفي هذه الرسالة التي بعثها بمناسبة عودة جميع الحجاج الإيرانيين إلى أرض الوطن، أعرب رئیس الجمهوریة عن تقديره لجهود وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "عباس صالحي"، وممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحجاج الإيرانيين، ورئيس منظمة الحج والزيارة، والقائمین على شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال موسم الحج لهذا العام.

كما أشاد الرئيس الايراني بالجهود الدؤوبة والخدمات الجلیلة التي قدمتها الجهات المعنية للحجاج الإيرانيين في أرض الوحي، رغم التحديات القائمة، من أجل أداء هذا الواجب الشرعي، مثمنا دورهم في توفير كافة الظروف التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم في كنف من الصحة والأمن والعزة.

وأکد رئیس الجمهوریة: لا شك أن قرار قائد الثورة الإسلامية، وتأكيده على أداء فريضة الحج، فضلاً عن رسالته ذات الدلالات العميقة الموجهة إلى كافة المسلمين المشاركين في مؤتمر الحج العظيم، قد شكلت علامة فارقة ومنعطفا بارزا في مناسك الحج لهذا العام.

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