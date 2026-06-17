متحدثة الحكومة الايرانية: تقديم الخدمات للشعب مستمر سواء بقي التفاهم او من دونه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مهاجراني اشارت اليوم الاربعاء إلى 110 يوماً من الدفاع الوطني والتأكيد على أهمية السلام المستدام، بتوقيع التفاهم يوم الجمعة وبدء المفاوضات، مؤكدةً أن الحكومة لا تعلّق تقديم الخدمات للشعب على وجود توافق أو بدونه.

وأشارت مهاجراني إلى آخر التطورات الدبلوماسية، قائلةً: "ما تم التوافق عليه يُعد خطوة مهمة لوقف الحرب وبدء المفاوضات. وسيتم توقيعه يوم الجمعة. ولم يتشكل الاتفاق النهائي بعد، ويجب أن نبدأ عملية بدء المفاوضات بعد توقيع التفاهم. وقد أعدت الحكومة نفسها لجميع الخيارات".

وشددت المتحدثة باسم الحكومة على أن تقديم الخدمات للشعب ليس مشروطاً بالتوافق أو التفاهم، وقالت: "إن كل جهد الحكومة ينصب على إبعاد شبح الحرب والمساهمة في تحقيق سلام مستدام. وقد قال القائد الشهيد إن وضعية "لا حرب ولا سلام" ليست وضعية جيدة. وتسعى الحكومة إلى المضي قدماً في اتجاه السلام المستدام.