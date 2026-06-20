عملية تفجير مُحكمة لذخائر العدو المتبقية في بندر عباس اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلن أحمد نفيسي قبل ظهر يوم السبت عن بدء عملية تحييد الذخائر المتبقية من الهجمات الأمريكية الصهيونية في مدينة بندر عباس والسيطرة على انفجارها.

وصرح نائب محافظ هرمزجان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية قائلًا: "لتطهير وتأمين المناطق الحضرية من القذائف غير المنفجرة والمتبقية من العدو، ستُنفذ عملية تفجير مُحكمة يوم السبت 20 يونيو في مناطق بندر عباس".

وفي معرض حديثه عن احتمالية ارتفاع صوت هذه الانفجارات، صرّح نفيسي قائلاً: "قد يكون صوت الانفجارات عالياً ويمكن سماعه في أنحاء متفرقة من المدينة، إلا أن هذه العملية تُنفّذ وفقاً لأعلى معايير السلامة وبواسطة قوات متخصصة، ولا يوجد أي خطر على أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم".

ودعا نائب محافظ هرمزجان أهالي بندر عباس إلى التزام الهدوء، وعدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة على الإنترنت، والاكتفاء بمتابعة الأخبار من مصادر موثوقة فقط.