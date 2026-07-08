عمدة روانسر: شائعة وقوع انفجار في روانسر غير صحيحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نفت خديجة جشن پرور، عمدة روانسر، الشائعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع انفجار ضخم في المدينة، وقالت: "الخبر المتداول حول وقوع انفجار في روانسر غير صحيح على الإطلاق".

وشددت المحافظة على أنه "لم يحدث أي حادث يتعلق بانفجار في مدينة روانسر"، وأضافت: "تشير التحقيقات التي أجرتها الجهات المسؤولة إلى أن المواد المنشورة في بعض القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع".

وأشارت محافظة روانسر، في معرض حديثها عن ضرورة الدقة في نشر الأخبار، إلى أن "نشر الشائعات والأخبار غير المؤكدة، بالإضافة إلى إثارة القلق والذعر بين الناس، يؤدي إلى زعزعة الاستقرار النفسي للمواطنين، لذلك يتعين على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي أقصى درجات الدقة عند إعادة نشر الأخبار".

ودعت جشن پرور المواطنين إلى متابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالمدينة فقط من خلال المصادر الرسمية والجهات المسؤولة ووسائل الإعلام الموثوقة، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أي خبر غير مؤكد على وسائل التواصل الاجتماعي.

/انتهى/