أحوال الطقس في طهران وقم خلال أيام تشييع جثمان القائد الشهيد الامام الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنادًا إلى إعلان "هيئة إحياء ذكرى العروج الدامي للإمام الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، رحمه الله"، ستقام مراسم تشييع جثمانه الطاهر في طهران من السبت إلى الاثنين للأسبوع المقبل، وفي قم يوم الثلاثاء.

وحول أحوال الطقس في طهران من السبت إلى الاثنين من الأسبوع المقبل، قال صادق ضياءيان: يوم السبت، ستكون السماء في طهران صافية إلى غائمة جزئيًا بعد الظهر مع هبوب رياح، وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و39 درجة مئوية. من المتوقع أن يكون الطقس في العاصمة يوم الأحد صافياً بعد الظهر مع رياح قوية، وأن تتراوح درجات الحرارة بين 27 درجة مئوية في أبرد الأوقات و40 درجة مئوية في أحرها.

وأضاف: من المتوقع أن تكون سماء طهران غائمة جزئياً يوم الاثنين، مع احتمال ازدياد عدم الاستقرار الجوي المحلي، وتكاثف السحب، وهبوب رياح قوية جداً، واحتمال هطول أمطار متفرقة خلال ساعات ما بعد الظهر، وأن تتراوح درجات الحرارة بين 24 و37 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالطقس في قم يوم الثلاثاء، قال ضياءيان: من المتوقع أن تكون سماء قم صافية بعد الظهر مع رياح قوية، وأن تتراوح درجات الحرارة بين 24 و40 درجة مئوية.

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