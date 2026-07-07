الهلال الأحمر الإيراني يوفد 36 فريقاً للإغاثة والإنقاذ إلى النجف وكربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس الجمعية بير حسين كوليوند قال إن 36 فريقاً تخصصياً للإغاثة والإنقاذ، تضم 152 عنصراً ميدانياً من محافظات كرمانشاه وإيلام وخوزستان، تم إيفادها لتوفير التغطية الإسعافية لمراسم تشييع قائد الأمة الشهيد في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين.

وأضاف كوليوند أن هذه الفرق بدأت مهامها بالفعل، وستواصل تقديم الخدمات الإغاثية والعملياتية حتى انتهاء المراسم وزوال الحاجة إلى التغطية الإسعافية في العراق.

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر إلى الإمكانات العلاجية المتوافرة للجمعية في مدينتي النجف وكربلاء، موضحاً أن مستوصفاً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر في النجف، إضافة إلى ثلاثة مستوصفات تابعة للهلال الأحمر الإيراني في كربلاء، وبطاقة تشغيلية تضم 500 طبيب ومسعف، وُضعت في حالة تأهب كاملة لخدمة المعزين المشاركين في مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة في العراق.

ووفقاً للتقرير، تُقام مراسم الوداع وتشييع القائد الشهيد للثورة يوم الأربعاء 8 تموز في مدينتي النجف وكربلاء، فيما تُقام مراسم التشييع في مدينة مشهد المقدسة يوم الخميس 9 تموز، الموافق للرابع والعشرين من شهر محرم الحرام وليلة استشهاد الإمام السجاد (ع)، على أن يُوارى الثرى في حرم الإمام الرضا (ع).