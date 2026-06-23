الرئيس الايراني يلتقي نظيره الباكستاني في اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه كان الرئيس بزشكيان قد غادر إلى باكستان اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة تحمل اسم "ميناب 168" (تخليدًا لذكرى تلامذة مدرسة ميناب الشهداء)، وكان في استقباله لدى وصوله إلى إسلام آباد، الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.

ورافقت الطائرة التي تقل الوفد الإيراني ست طائرات مقاتلة تابعة للجيش الباكستاني منذ لحظة دخولها الأراضي الباكستانية، وأُطلقت ست عشرة طلقة مدفعية تكريمًا له وللوفد الإيراني لدى وصولهم.

وقبل مغادرته إلى إسلام آباد، صرّح الرئيس بزشكيان بأن زيارته لباكستان تهدف إلى تقدير الجهود التي بذلتها حكومة هذا البلد لإتمام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والسعي لحماية حقوق الشعب الإيراني. وأضاف: "نسعى إلى التنفيذ الكامل للبنود الموقعة في إطار القانون الدولي وحقوق الشعب الإيراني. وإذا تحقق ذلك، فسيتم الحد من العديد من المشاكل في المنطقة، وسيتم كبح جماح المعتدين".