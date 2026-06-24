غريب آبادي: لا توجد خطة للوصول إلى المنشآت المستهدفة والمواد النووية

وافادت وكالة مهر للانباء ان غريب آبادي رد على تصريحات مدير الوكالة الادولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وكذلك الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول مخزون المواد النووية في ايران والوصول الى المنشآت النووية المستهدفة قائلا: "لم يُعقد أي اجتماع مع رافائيل غروسي في سويسرا، رغم طلبه ذلك، كما لا توجد أي خطة للوصول إلى المنشآت المستهدفة والمواد النووية".

واضاف غريب آبادي في منشور على منصة اكس اليوم الاربعاء: "لن تُبحث هذه المواضيع ولن يُبتّ فيها إلا في إطار الاتفاق النهائي، ونتيجةً لإجراء عملي من الطرف المقابل بإنهاء جميع العقوبات وغير ذلك".

وتابع غريب آبادي: لا يمكنكم المضي بسياسة "أطلقوا الشائعات ثم انظروا ماذا سيحدث" عبر الضجيج الإعلامي.