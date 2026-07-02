الانتقام لدماء القائد الشهيد حتمي.. وعلينا التمسك بتوصيته بالوحدة

وكالة مهر للأنباء: علي نيكزاد، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، وفي أعتاب مراسم الوداع وتشييع قائد الثورة الشهيد، حضر إلى وكالة "مهر" للأنباء، وأجرى حواراً مفصلاً شرح فيه الأبعاد المختلفة لشخصية وأسلوب إدارة القائد الشهيد. واستعرض نيكزاد خلال أكثر من ثلاثة عقود من قيادة القائد الشهيد، روح الجهاد، والالتزام بمبادئ الثورة، ودوره في تجاوز البلاد للأزمات، وإدارته للحكومات المختلفة ذات الأذواق السياسية المتنوعة، ودعمه لجبهة المقاومة، وتأكيده على الوحدة والتماسك الوطني كأهم صفاته.

كما أشار نيكزاد إلى مكانة القائد الشهيد في المعادلات الإقليمية والدولية، وأكد على تأثيره في إحباط مؤامرات الأعداء، ودعمه للشعوب المظلومة، وتوجيهه لجبهة المقاومة. و أن دماء القائد الشهيد لن تعزز التضامن والتماسك للشعب الإيراني فحسب، بل ستواصل تعزيز مسار الثورة الإسلامية بقوة أكبر من أي وقت مضى؛ وهو المسار الذي، وفقاً له، سيستمر مع محور الولاية والقيادة، والاعتماد على ثقافة المقاومة.

وأضاف: دماء قائد الثورة الشهيد لن تذهب سدى، وسيأتي اليوم الذي يُنتقم فيه من أمريكا ومسؤوليها لهذه الجريمة. وما يهمني هو مظلومية قائد الثورة الشهيد؛ مظلومية أحدثت تحولاً عميقاً في المجتمع الإيراني، ووحدت الشعب حول مُثل الثورة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى.

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