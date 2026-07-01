ايران تقدم احتجاج رسمي لمجلس الأمن على تهديدات الكيان الصهيوني لقائد الثورة

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه حذّر المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة رسمية إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، بشدة من التهديد الصريح الذي يوجهه وزير الحرب التابع للكيان الصهيوني لقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعتبر أمير سعيد إيرواني تهديد "إسرائيل كاتس" بأن آية الله السيد مجتبى خامنئي "مُستهدف بالقتل" مثالًا صارخًا على إرهاب الدولة وانتهاكًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الرسالة أن هذه التهديدات جزء من سياسة الكيان الصهيوني الممنهجة لاغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين، وأن صمت مجلس الأمن يُشجع هذا الكيان على مواصلة جرائمه بجرأة أكبر.