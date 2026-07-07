"نيويورك تايمز": تشییع القائد الشهيد تكشف ملامح إيران في مرحلة ما بعده

أفادت وكالة مهر للأنباء نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا مصورا للصحفي عبد اللطيف ضاهر والمصور إميل دوكي، اللذين زارا إيران مؤخرا، قالا فيه إن آية الله علي خامنئي، الزعيم الأعلى الراحل لإيران، بدا وكأنه ركن راسخ لا يتزحزح لعقود، فقد تغلغلت سلطته في نسيج الحياة السياسية والدينية في إيران لدرجة أن تصور البلاد بدونه كان يبدو أمرا شبه مستحيل.

وأضاف التقرير أن طهران، العاصمة التي حكم منها القائد الشهيد وشهدت وفاته وصاغت مسار حياته ومحور رحلته الأخيرة، تكتظ بالحشود التي جاءت للمشاركة في مراسم جنازته الممتدة على مدار عدة أيام، وهي مراسم تمزج بين الوداع والمشهد الاستعراضي ونقطة التحول التاريخية.

وأشار إلى أن مراسم الجنازة، التي ستتواصل في الأيام المقبلة لتشمل طهران ومدنا إيرانية أخرى، بل وحتى العراق المجاور، تبدو وكأنها صُممت لتحقيق غاية أكبر من مجرد مواراة جثمان الزعيم، إذ تمثل محاولة لإظهار الاستمرارية في لحظة تبدو فيها البلاد عالقة في مرحلة انتقالية تتسم بحالة من عدم اليقين.

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