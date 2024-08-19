كوليوند: 40 ألفا من كوادر الهلال الأحمر الايراني يقدمون خدمات لزوار الأربعين في حدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بير حسين كوليوند في تصريح له أثناء زيارته التفقدية لكيفية تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني على حدود الشلامجة (جنوب غرب ايران): بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تم إعداد امكانيات جيدة على حدود الشلامجة لتسهيل حركة الزوار.

وأشار إلى إرسال ونشر أكثر من 200 سيارة إسعاف وحافلة إسعاف ومركبات إنقاذ في العراق، وأضاف: بالتعاون مع الجانب العراقي تم تخصيص مستشفيين في مدينتي الكاظمية وسامراء لتقديم الخدمات الطبية لزوار الاربعين.

وذكر رئيس جمعية الهلال الأحمر: انه بالإضافة إلى مستشفى "الإمام علي (ع)" التابع للهلال الاحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك 4 مستشفيات عراقية في مدينة النجف و 4 مستشفيات على الطريق من النجف إلى كربلاء موضوعة تحت تصرف الهلال الاحمر الايراني.

وذكر كوليوند أن 6 مستشفيات تقدم الخدمات الطبية للزوار في كربلاء، وتابع: هنالك أكثر من 700 مركز من المستويات الأول والثاني والثالث و1500 موكب و 6000 كادر يقدمون الخدمات الصحية والطبية للزوار.

واشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الى وقوع حادثي سير في العراق للزوار الايرانيين، حيث تم تقديم الخدمات للمصابين من قبل جمعية الهلال الاحمر بالتعاون مع الاسعاف والحشد الشعبي.

وبين أنه تم إرسال 92 زائرا ايرانيا من العراق إلى البلاد لحاجتهم الى الخدمات الطبية، وأضاف: هناك تنسيق جيد جداً بين المجموعات الشعبية في العراق وجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال كوليوند: إن حركة الزوار زادت بنسبة 70% مقارنة بأربعينية العام الماضي، وهو مؤشر على التخطيط وزيادة الامكانيات لتسهيل حركة الزوار في إيران والعراق.

وأعلن عن نشر 23 مروحية إنقاذ في المنافذ الحدودية الثمانية وقال: بتعاون العراق تم السماح لهذه المروحيات بالتحليق في سمائه في أوقات الطوارئ عندما تكون هناك حاجة إلى تقديم المساعدة.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر: أن 40 ألفا من كوادر الاغاثة والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر يقومون بخدمة الزوار في المنافذ الحدودية الثمانية للبلاد مع العراق.

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