هجوم بالطائرات المسيرة من قبل الجيش الإيراني على قواعد الجيش الأمريكي الإرهابي في البحرين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أنه عقب الهجوم العدائي للعدو الأمريكي على المناطق العسكرية والمدنية في جنوب البلاد، وانتهاك البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم، قامت طائرات الجيش الإيراني المسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى، باستهداف مراكز تجمع القوات الأمريكية المعادية في قاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين.

وأكد الجيش في بيانه أن "عواقب الانتهاك الصريح والمتكرر لوقف إطلاق النار تقع على عاتق أمريكا المجرمة، وأن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافاً مشروعة للطائرات المسيرة للجيش الإيراني."

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