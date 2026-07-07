مصادر: تضرر ناقلة نفط ترفع علم السعودية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضحت المصادر أن انفجارا وقع على متن الناقلة، التي يعتقد أنها الناقلة العملاقة "وديان"، ولم يتضح بعد سبب هذا الانفجار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.



ووفقا لبيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك"، فإن آخر موقع تم تحديده للناقلة "وديان" كان في مياه الخليج الفارسي في الثالث من يوليو الجاري، قبل أن تتعرض للحادث.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين السعوديين أو من الجهات المعنية في سلطنة عمان حول تفاصيل الحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة.



المصدر: "رويترز"