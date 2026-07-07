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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٠٥ م

مصادر: تضرر ناقلة نفط ترفع علم السعودية في مضيق هرمز

مصادر: تضرر ناقلة نفط ترفع علم السعودية في مضيق هرمز

أفادت مصادر أمنية بأن ناقلة نفط ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار في مضيق هرمز قرب ساحل عمان، بعد أيام من استهداف ناقلة قطرية للغاز في نفس المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضحت المصادر أن انفجارا وقع على متن الناقلة، التي يعتقد أنها الناقلة العملاقة "وديان"، ولم يتضح بعد سبب هذا الانفجار، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ووفقا لبيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك"، فإن آخر موقع تم تحديده للناقلة "وديان" كان في مياه الخليج الفارسي في الثالث من يوليو الجاري، قبل أن تتعرض للحادث.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين السعوديين أو من الجهات المعنية في سلطنة عمان حول تفاصيل الحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة.

المصدر: "رويترز"

رمز الخبر 1972116
جواد ماستری فراهانی

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