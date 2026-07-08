الرد الأولي للحرس الثوري الإيراني على العدوان الأمريكي باستهداف 85 موقعاً استراتيجياً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً جاء فيه: "نفذت القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في عملية مشتركة صاروخية وجوية (بطائرات مسيرة)، عملية تدمير لـ85 نقطة من المنشآت العسكرية الأمريكية المهمة في بندر سلمان، ومنطقة الأسطول الخامس في البحرين، والقاعدة الجوية علي السالم في الكويت، كما أسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 كانت تنوي التدخل في العملية."

وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

"عقب الملحمة التي أبدعها الشعب الإيراني العظيم في تشييع قائد الأمة الشهيد، الفريد في عصره، قاهر العدو الأمريكي المهزوم والذليل، والذي يكشف أبعاد هزيمته يوماً بعد يوم، و الذي يرى في الانعكاس العالمي للنهضة العظيمة والمليونية للشعب العراقي العزيز في وداع القائد المجاهد الشهيد، هو هزيمة أكبر له، فقد كرر مرة أخرى عادته في نقض العهود، وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم، وبهدف التغطية على هذا الحدث التاريخي بشكل مذعور، قام الجيش الأمريكي الإرهابي والقائل للأطفال، بشن هجوم جوي استهدف عدداً من القواعد الساحلية والمحطات المدنية على سواحل محافظة هرمزجان وماهشهر، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار ومذكرة تفاهم إسلام آباد بشكل واضح.

وفي الرد الأولي على هذا العدوان، قامت القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، في عملية مشتركة صاروخية وجوية (بطائرات مسيرة)، بتدمير 85 نقطة من المنشآت العسكرية الأمريكية المهمة في بندر سلمان، ومنطقة الأسطول الخامس في البحرين، والقاعدة الجوية علي السالم في الكويت، كما أسقطت طائرة مسيرة من طراز MQ-9 كانت تنوي التدخل في العملية."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/