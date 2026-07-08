علماء ووجهاء النجف الأشرف يلتقون النجل الأكبر للقائد الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه بالتزامن مع التشييع المليوني للجثمان الطاهر لمرجع الأمة وقائدها الشهيد، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (قدس سره)، في العراق ومدينة النجف الأشرف، حضر جمع من العلماء ورجال الدين وممثلي بيوت المراجع العظام ومحبي القائد الشهيد للثورة إلى مكتب ممثلية قائد الثورة الإسلامية في النجف الأشرف لتقديم التعازي إلى نجله الأكبر.

وخلال هذه اللقاءات، التقى آية الله السيد محمد رضا السيستاني والسيد محمد باقر السيستاني، نجلا سماحة آية الله العظمى السيستاني، المرجع الديني الأعلى للطائفة الشيعية، بآية الله السيد مصطفى الحسيني الخامنئي.

كما حضر ممثلون عن مكتب آية الله اليعقوبي، وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، وآية الله الخرسان، ومكتب المرحوم آية الله العظمى الفياض، وآية الله السيد صدر الدين القبانجي، وآية الله الغريفي، إلى جانب عدد من الأساتذة وجمع من علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، حيث التقوا النجل الأكبر للقائد الشهيد للثورة وأحيوا ذكرى قائد الأمة الشهيد.

ويأتي هذا الحضور وتقديم التعازي امتداداً للمشاركة المليونية التي شهدتها شوارع النجف الأشرف صباح اليوم من أبناء الشعب العراقي، وهو ما يعكس عزة المسلمين في العالم، ويجسد عمق العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي، ولا سيما الروابط الوثيقة بين علماء ونخب الحوزتين العلميتين في قم والنجف الأشرف.