إيرواني: سلبية مجلس الأمن شجعت أمريكا على الاستمرار في عدوانها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، وجّه رسالة حادة إلى مجلس الأمن، حذّر فيها من أن فشل المجلس في الاستجابة للانتهاك الصريح لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم إسلام آباد من قبل أمريكا، قد جعل واشنطن أكثر جرأة على مواصلة عدوانها، وأضعف مصداقية المجلس.

وأكد إيرواني، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن استئناف واشنطن لهجماتها على الأراضي الإيرانية يشكل مثالاً آخر على الانتهاك الصريح للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، والانتهاك الجوهري للبند 1 من مذكرة تفاهم إسلام آباد؛ وهي المذكرة التي كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بموجبها، دون قيد أو شرط، بإنهاء جميع الإجراءات العسكرية ضد إيران، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد سيادة وسلامة أراضي هذا البلد.

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