بقائي: على أوروبا أن تتحمل المسؤولية

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور له على صفحته الشخصية في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على تصريحات مارك روتي، الأمين العام لحلف الناتو، الذي تحدث مرة أخرى عن مشاركة الدول الأوروبية في الحرب غير القانونية الأمريكية – الصهيونية ضد الشعب الإيراني، قائلاً: "إن اعترافات مارك روتي المتكررة بمشاركة الدول الأوروبية في العدوان العسكري على إيران، تؤكد مرة أخرى أن أوروبا لم تكن محايدة في هذه الحرب العدوانية. الأطراف التي وضعت أراضيها وقواعدها وبنيتها التحتية في أوروبا تحت تصرف العدوان العسكري الأمريكي – الإسرائيلي، لا يمكنها التهرب من مسؤولية تواطئها وتداعياته".

وأضاف بقائي: "لكن هذا التفاخر المتواصل بخدمة البلطجة الأمريكية وحربها العدوانية، هو أكثر من كونه مؤشراً على القوة والثقة بالنفس، إنه يعكس عقلية تابع متملق يعتقد أنه بالتملق يمكنه تغيير نظرة الملك المتغطرسة. المشكلة هنا أن التملق لا يمكنه أن يجعل منظمة تعتبرها واشنطن غير فعالة، تبدو فعالة، ولا يمكنه تعويض فقدان احترام الذات لدى المتملق".

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