استهداف منشآت مهمة للقواعد الأمريكية في الكويت والبحرين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري أصدر بياناً عقب نقض العهد والعدوان المتكرر من قبل الجيش الأمريكي القاتل للأطفال.

وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

"أيها الشعب الإيراني الشريف، والشعب العراقي الكريم والمجاهد؛ طوبى لكم أيها المؤمنون البصيرون والوفيون، الذين أظهرتم، بحسن تقديركم للموقف وتشييعكم الفريد في تاريخ العالم، مكانة الولاية الإلهية والحب العميق المتبادل بين الشعب والقائد الإسلامي على منهاج أمير المؤمنين (ع)، وذكرتم بهتافاتكم أن تكلفة التعدي على المرجعية والولاية الفقيه للمسلمين ستكون باهظة جداً.

ورغم أن هذا التشييع المهيب، وخاصة 23 ساعة من التشييع المليء بالعشق في الحر الشديد، في أرض العراق الحبيب، قد أذعر المستكبرين في قصورهم، وأجبرهم على رد فعل متسرع لهذه الإظهار الشعبي، وقامت أمريكا الغادرة، بانتهاكها جميع التزاماتها، قامت مرة أخرى باستهداف عدة نقاط في المحافظات الساحلية الجنوبية لإيران، وفي عمل معادٍ للشعب، استهدفت جسرين في المحافظات الشرقية المؤدية إلى مشهد المقدسة، بهدف التغطية على أخبار هذه الملحمة الفريدة، وإخفاء هذا الحدث الملهم عن أنظار العالم، غافلة عن أن هذه الجرائم ستوقظ شعوب العالم أكثر، وتجعلهم أكثر عزيمة على لعب دور في محاربة الشيطان الأكبر.

لن يترك مقاتلو الإسلام اعتداءات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال دون رد.

في المرحلة الأولى من الرد العقابي على الناقضين للعهود الأمريكيين، قام مقاتلو القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في عملية مشتركة صاروخية وجوية (بطائرات مسيرة)، وبعد ساعة من هجمات العدو على نقاط مختلفة من البلاد، بتدمير البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي الاحتلال الأمريكيتين في عريفجان وعلي السالم بالكويت، وجفير والشيخ عيسى في البحرين."

يُحذّر الحرس الثوري الإسلامي الجيش الأمريكي القاتل للأطفال من أن تكرار العدوان سيؤدي إلى توسيع ردودنا القاسية لتشمل القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة.

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