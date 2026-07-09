بلومبرغ: الملاحة البحرية في مضيق هرمز توقفت بشكل كامل تقريباً

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضافت الوكالة أن "الحركات القليلة التي تم رصدها في المضيق تقتصر إلى حد كبير على المسار الواقع في الجزء الشمالي من المضيق، وهو المسار الذي تسمح إيران بالعبور عبره".

وجاء هذا التوقف بعد أن شنت القوات الأمريكية الإرهابية، لليلة الثانية على التوالي، هجوماً على عشرات الأهداف داخل الأراضي الإيرانية. وردت القوات المسلحة الإيرانية أمس على الهجمات الأمريكية بشن هجمات واسعة على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، فيما بدأت اليوم هجوماً على أهداف ومصالح أمريكية متعددة في المنطقة.

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