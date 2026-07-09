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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:٤٨ ص

بلومبرغ: الملاحة البحرية في مضيق هرمز توقفت بشكل كامل تقريباً

بلومبرغ: الملاحة البحرية في مضيق هرمز توقفت بشكل كامل تقريباً

أعلنت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلاً عن بيانات الملاحة الدولية، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل كامل تقريباً، وذلك نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضافت الوكالة أن "الحركات القليلة التي تم رصدها في المضيق تقتصر إلى حد كبير على المسار الواقع في الجزء الشمالي من المضيق، وهو المسار الذي تسمح إيران بالعبور عبره".

وجاء هذا التوقف بعد أن شنت القوات الأمريكية الإرهابية، لليلة الثانية على التوالي، هجوماً على عشرات الأهداف داخل الأراضي الإيرانية. وردت القوات المسلحة الإيرانية أمس على الهجمات الأمريكية بشن هجمات واسعة على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، فيما بدأت اليوم هجوماً على أهداف ومصالح أمريكية متعددة في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972160

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