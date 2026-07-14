القضاء الايراني: تنفيذ حكم الاعدام بحق عنصرين من داعش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المحكوم عليهما، محيي الدين عبد اللهي وحسين بالاني، كانا عضوين في خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”، تشكّلت بهدف إعادة تنظيم صفوف التنظيم بعد اندحاره في سوريا والعراق، والسعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الإيرانية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في رصد تحركات الخلية وتفكيكها، حيث تم القضاء على عدد من عناصرها واعتقال آخرين، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات، بالإضافة إلى وثائق تكشف عن طبيعة أنشطتهم الإرهابية. كما أسفرت العملية عن استشهاد ثلاثة من قوات الحرس الثوري.

وفي الختام، أصدرت السلطة القضائية حكمها بإعدام عنصرين من هذه الخلية الإرهابية، هما محيي الدين عبد اللهي وحسين بالاني، وذلك بعد استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى دفاعات المتهمين ومحاميهما. وقد استند الحكم إلى تقارير الضباط القضائيين، وأدلة فنية دامغة، وإفادات المتهمين، بالإضافة إلى القرائن المتوفرة في ملف القضية.

وبعد مراجعة الحكم من قبل المحكمة العليا والمصادقة عليه، أصبح الحكم نهائياً ونافذاً. وعقب استكمال الإجراءات القانونية، نُفذ حكم الإعدام بحق محيي الدين عبد اللهي وحسين بالاني، فجر اليوم الثلاثاء.

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