الخارجية الايرانية تعلق على التهديدات: قواتنا المسلّحة تحرس أمن واستقرار إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بقائي كتب في تدوينة في منصة "إكس" ردّاً على التهديدات ضد إيران: "في أيام الصيف الحارّة هذه، فإن المدافعين الأبطال عن الوطن في القوات المسلّحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على السواحل والجزر والحدود وسائر النقاط الحساسة في البلاد، يرصدون تحرّكات العدو بأعين ساهرة ويقظة، وهم حراس أمن واستقرار إيران العزيزة".

وأضاف بقائي: "نُرسل التحية والسلام إلى جميع المقاتلين والمدافعين الشجعان عن الوطن، وإلى القوات المخلصة التي تحمل على عاتقها، دون ادّعاء، المسؤولية الجسيمة لحماية هذه الأرض".

واختتم بقائي قائلاً: "إن الشعب الإيراني يقدّر جهودكم المخلصة وصمودكم وتضحياتكم، ويفتخر بحضوركم القويّ والمهاب. حفظكم الله ونصركم".

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