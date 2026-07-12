تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بنسبة 90% بعد إعلان إيران إعادة إغلاقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أظهرت أحدث بيانات تتبع حركة الملاحة التجارية انخفاضاً حاداً في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، وذلك عقب إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق.

ووفقاً للبيانات، لم تعبر المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سوى 11 سفينة تجارية، بينها 8 ناقلات نفط و3 سفن شحن.

ويُعد هذا الرقم تراجعاً كبيراً مقارنة باليوم السابق الذي شهد عبور 12 سفينة، كما يمثل انخفاضاً حاداً مقارنة بذروة حركة الملاحة في 4 تير/يونيو، عندما بلغ عدد السفن العابرة 57 سفينة.

وتشير البيانات إلى أن حركة الملاحة الحالية انخفضت إلى نحو 10% فقط من متوسط حركة العبور التي سُجلت خلال شهري دي وبهمن من العام الإيراني الماضي، ما يعكس تراجعاً يناهز 90% في حجم المرور التجاري عبر أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم.