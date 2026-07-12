وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.. أبرز دعاة الحرب ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلن مكتب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، مساء السبت، وفاته المفاجئة عن عمر 71 عاماً إثر مرض قصير، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فرق الإسعاف نقلته من منزله بعد تعرضه لأزمة قلبية، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

مسيرة سياسية وعسكرية

يُعد غراهام من أبرز الوجوه الجمهورية في الولايات المتحدة، إذ مثّل ولاية ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ منذ عام 2003، وترأس اللجنة القضائية في المجلس بين عامي 2019 و2021.

وقبل دخوله الحياة السياسية، خدم أكثر من ثلاثة عقود في القوات الجوية الأمريكية، وشارك في الحربين على العراق وأفغانستان، قبل أن يتقاعد عام 2015 برتبة عقيد.

مواقف متشددة تجاه إيران

اشتهر غراهام بمواقفه المتشددة تجاه الجمهورية الإسلامية، وكان من أبرز مؤيدي سياسة «الضغط الأقصى» على إيران، ودعا مراراً إلى تشديد العقوبات وشن عمل عسكري ضدها، كما دعم فكرة تغيير النظام في طهران، واعتبر النفط الإيراني أحد الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة في منافستها مع الصين.

كما كشفت تقارير أمريكية أنه كان من الشخصيات التي شجعت الرئيس السابق دونالد ترامب على تبني الخيار العسكري ضد إيران.

دعم غير محدود لإسرائيل

كان غراهام من أكثر أعضاء الكونغرس الأمريكي دعماً لإسرائيل، ودافع باستمرار عن تزويدها بالأسلحة خلال الحرب على غزة، وانتقد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب تعليق جزء من شحنات السلاح إليها.

وفي مايو/أيار 2024، أثارت تصريحاته موجة انتقادات واسعة بعدما شبّه الحرب على غزة بقصف هيروشيما وناغازاكي، معتبراً استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي آنذاك «قراراً صحيحاً».

ردود فعل إسرائيلية واسعة

حظيت وفاة غراهام باهتمام واسع في إسرائيل، حيث نعاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه «أحد أكبر أصدقاء إسرائيل»، مؤكداً أن تل أبيب فقدت حليفاً استثنائياً داخل الولايات المتحدة.

كما أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزعيم المعارضة يائير لابيد، عن حزنهم لوفاته، مؤكدين أنه كان من أبرز الداعمين لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي.

ترامب: فقدنا وطنياً عظيماً

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غراهام بأنه «أحد أعظم أعضاء مجلس الشيوخ ووطني أمريكي حقيقي»، مؤكداً أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للولايات المتحدة، وأن حضوره سيُفتقد في الحياة السياسية الأمريكية.