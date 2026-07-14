تصدير 80 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة 6 مليارات دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع الناقلات، أنه خلال فترة 26 يوماً بعد توقيع مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، تم تصدير أكثر من 80 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية، وتبلغ قيمتها، بناءً على أسعار السوق الحالية، أكثر من 6 مليارات دولار.

ووفقاً لهذا التقرير، لا يزال حوالي 30 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في قائمة الانتظار للتصدير والتحميل.

من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أنه في حال حدوث أي قيود على عملية الإنتاج والبيع، فإن سعة التخزين العائمة للبلاد في النطاق الجغرافي الخاضع للمراقبة تبلغ أكثر من 60 مليون برميل، ويمكن استخدامها كأداة مؤقتة لإدارة المعروض من النفط.

/انتهى/