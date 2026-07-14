اللواء صفوي: خطة إغلاق مضيق هرمز صيغت قبل 15 عاماً بأمر من القائد الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، مساعد ومستشار القائد العام، أنه في عام 2011، استدعاه قائد الثورة الشهيد آية الله الخامنئي (قدس سره) وأمره بتقديم خطة لإغلاق مضيق هرمز. وعندما سأل عن المدة المتاحة، قال له القائد: ثلاثة أشهر، لكنه تمكن خلال شهر واحد، بالتعاون مع العميد فدائي (قائد القوات البحرية آنذاك)، والعميد حاجي زاده (قائد القوات الجوفضائية)، والعميد سلامي، من إعداد خطة شاملة تمتد من الخليج الفارسي إلى بحر عمان. وقد قُدمت هذه الخطة المكونة من 10 إلى 15 صفحة إلى القائد، ثم أُبلغت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمرحوم الدكتور بيرزاد.

وأشار اللواء صفوي، في معرض حديثه عن التطورات الحالية في مضيق هرمز، إلى أن "ما يحدث اليوم في هذه المنطقة هو جزء من نفس الخطة التي صيغت قبل 15 عاماً، مما يدل على بعد النظر والحكمة التي يتمتع بها القائد. لقد توقع القائد قبل 14 إلى 19 عاماً أنه سيأتي يوم يُستخدم فيه سلاح قوة مضيق هرمز".

وتابع اللواء صفوي، في معرض شرحه لمسيرة تطور الحرس الثوري خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: "تغيرت الأجيال في الحرس الثوري، وتطورت المعدات، وامتدت ساحة المعركة من مواقع الدفاع المقدس إلى المياه البعيدة وأجواء المنطقة، لكن ذلك الخيط غير المرئي من الثقة والإيمان بالمسؤولية، الذي يربط قلب الحرس الثوري بقلب القائد، لم ينقطع أبداً. وقد جُرّب هذا الربط على مر السنين وفي ميادين القتال الصعبة، وكان دائماً سنداً للخطوات الكبيرة لهذه القوة".

يُذكر أن هذه التصريحات نُشرت في مقطع من الفيلم الوثائقي "اللقاء الأخير" الذي أنتجته الوحدة المركزية الإعلامية للحرس الثوري الإسلامي.

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