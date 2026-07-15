الجیش الارهابي الامريكي يهاجم صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان ولي الله حياتي، نائب المحافظ للشؤون الأمنية والشرطية في خوزستان، قال مصرحا: «الليلة الماضية، تعرضت صومعة تخزين قمح في مدينة هويزة ونقطة أخرى في مدينة دشت آزادكان لهجوم وإصابة بقذائف العدو الأمريكي».



وأضاف: «لحسن الحظ، لم تخلف هذه الهجمات حتى الآن أي إصابات بشرية».



ووفقًا لنائب المحافظ للشؤون الأمنية والشرطية، فإن التحقيقات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن جارية وسيتم الاعلان عن النتائج لاحقا.



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