الجیش الارهابي الامريكي يهاجم صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان ولي الله حياتي، نائب المحافظ للشؤون الأمنية والشرطية في خوزستان، قال مصرحا: «الليلة الماضية، تعرضت صومعة تخزين قمح في مدينة هويزة ونقطة أخرى في مدينة دشت آزادكان لهجوم وإصابة بقذائف العدو الأمريكي».
وأضاف: «لحسن الحظ، لم تخلف هذه الهجمات حتى الآن أي إصابات بشرية».
ووفقًا لنائب المحافظ للشؤون الأمنية والشرطية، فإن التحقيقات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن جارية وسيتم الاعلان عن النتائج لاحقا.
/انتهى/
أعلن نائب محافظ خوزستان (جنوب غرب) للشؤون الأمنية والشرطية عن هجوم العدو على صومعة تخزين قمح في مدينة هويزة ونقطة أخرى في دشت آزادكان الليلة الماضية.
وافادت وكالة مهر للانباء، ان ولي الله حياتي، نائب المحافظ للشؤون الأمنية والشرطية في خوزستان، قال مصرحا: «الليلة الماضية، تعرضت صومعة تخزين قمح في مدينة هويزة ونقطة أخرى في مدينة دشت آزادكان لهجوم وإصابة بقذائف العدو الأمريكي».
رمز الخبر 1972304
تعليقك