نفي أي هجوم على شيراز؛ تفجير منجم هو سبب الصوت المسموع في المدينة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد أحمد أحمدي زاده، في معرض رده على موجة الشائعات في الفضاء الافتراضي حول وقوع حادث أمني في شيراز، قال: "لم نشهد أي هجوم على محافظة فارس ومدينة شيراز ظهر يوم الأربعاء (15 يوليو 2026)، وجميع الأخبار المنشورة في هذا الصدد هي كاذبة تماماً".

وشدد أحمدي زاده، في معرض تأكيده على الهدوء التام في المحافظة، على أن "الصوت الذي سمعه بعض المواطنين في مناطق مختلفة من شيراز، كان ناتجاً عن عملية انفجار مراقب في أحد المناجم النشطة في ضواحي المدينة، وقد تم تنفيذها بشكل مخطط وتحت إشراف كامل".

ودعا نائب محافظ فارس المواطنين إلى متابعة الأخبار فقط من المصادر الرسمية، والامتناع عن إعادة نشر أي شائعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

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