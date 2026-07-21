احتمال سماع دوي انفجار في جنوب وغرب أصفهان

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال منصور شيشه فروش، في حديثه لمراسل وكالة "مهر": "تُنفذ اليوم، بواسطة فرق فنية ومتخصصة، عمليات فنية وتخصصية لتدمير الذخائر غير المنفجرة".

وأضاف شيشه فروش، في معرض حديثه عن توقيت هذه العمليات التي ستجرى في الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساءً، أن "المناطق العملياتية تشمل أجزاء من جنوب وغرب مدينة أصفهان، ونطاق جبل صفه، ومدينة بهارستان، ومنطقة مدينة أبريشم".

وأكد المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان أن "جميع الأصوات المدوية التي قد تُسمع في هذه المناطق مرتبطة تماماً بهذه العمليات المراقبة لتدمير ذخائر حرب رمضان، ويُطلب من المواطنين عدم القلق إزاء ذلك".

/انتهى/