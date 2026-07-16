الصاعقة 10، الجيش الإيراني يستهدف القواعد والمراكز الأمريكية في الكويت والبحرين

أفادت وكالة مهر للأ،باء، وذكرت العلاقات العامة أن طائرات "آرش" المسيرة التابعة للجيش الإيراني استهدفت، في المرحلة العاشرة من عملية "صاعقة"، أنظمة الرادار، ونظام الدفاع الجوي "باتريوت"، وخزانات الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، في قاعدة "علي السالم" بالكويت.

وكان نظام "باتريوت" مكلفاً بمهمة الدفاع عن هذه القاعدة، وعن طائرات النقل، والطائرات المسيرة المتطورة، بما فيها طائرات MQ-9.

كما تم، في موجة أخرى من الهجمات، استهداف أنظمة الاتصالات والرادار، بما فيها رادارات "سوبر هوك"، ومنشآت وأنظمة "باتريوت" التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، المتمركزة في موقع الدفاع الجوي لقاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين.

وتعرضت هذه القاعدة، التي تُعتبر موقعاً لوحدات دعم الطائرات الأمريكية، لأضرار جسيمة في الهجمات الناجحة بالطائرات المسيرة والصواريخ التي شنها كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وأكد الجيش الإيراني، في معرض تأكيده على أن "جرأة ووقاحة وتهديد واعتداء العدو، تزيد من دافعنا وقوتنا للدفاع"، أن "قوة الجيش الإيراني تقوم وتستند إلى الشعب الإيراني الشريف والصامد، والقوة القتالية، والروح المستمدة من بسالة وشجاعة الشهداء رفيعي المقام، والقائد، وسيد شهيد إيران، للدفاع عن المصالح الوطنية وحقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأننا، استناداً إلى الأمر الإلهي 'أشداء على الكفار، رحماء بينهم'، نقف صامدين وأقوياء في وجه العدو".

/انتهى/