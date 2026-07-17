استهداف مراكز وقواعد أمريكا في البحرين بهجمات بطائرات مسيرة من الجيش الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

"رداً على العمل العدائي للعدو الذي استهدف البنى التحتية المدنية والأبرياء، قام الجيش الإيراني، قبل ساعات، وفي المرحلة الحادية عشرة من عملية 'صاعقة'، باستهداف موقع تمركز المروحيات والطائرات الاستطلاعية P-8 التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، في قاعدة 'الصخير' بالبحرين، بالطائرات المسيرة الانتحارية."

وأكد الجيش الإيراني، في معرض تأكيده على أن "أمن واستقلال هذا الوطن الإلهي هو خطنا الأحمر"، أنه "سيرد بسرعة وحزم، وفقاً لشرور العدو الخبيث"، مشيراً إلى أن "أي خطأ في الحسابات بشأن إرادة وصمود الأمة، والقوة القتالية للجيش والحرس الثوري الإيرانيين، سيكون له ثمن باهظ للعدو المتغطرس".

هجمات بطائرات مسيرة للجيش الإيراني على مراكز دعم الجيش الأمريكي المجرم في الكويت

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان منفصل، عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مراكز دعم الجيش الأمريكي المجرم في الكويت.

وجاء في نص البيان:

"في المرحلة الثانية عشرة من عملية 'صاعقة'، قام الجيش الإيراني، قبل ساعات، باستهداف مراكز دعم الجيش الأمريكي الإرهابي في الكويت، بطائرات مسيرة انتحارية."

وذكرت العلاقات العامة للجيش أن "طائرات 'آرش' المسيرة الانتحارية التابعة للجيش الإيراني، استهدفت، قبل ساعات وفي المرحلة الثانية عشرة من عملية 'صاعقة'، موقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي الإرهابي والقاتل للأطفال في الكويت".

وأكد الجيش الإيراني أنه "باعتماده على التاريخ، والدعم الشعبي، والخبرة، والجاهزية القتالية، يقف بيقظة واقتدار في وجه أي ضغط أو تهديد، وهو على يقين بأن هذه الأرض العريقة والأمة الإيرانية الصانعة للتاريخ ، سوف تنتصر على العدو الخبيث والماكر، بعون الله."

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