  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٢:١٨ م

البيان رقم 23

تدمير منصة وصواريخ هاي-مارس في الكويت

تدمير منصة وصواريخ هاي-مارس في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، تدمير منصة وصواريخ هاي-مارس في الكويت، بالإضافة إلى مواقع تمركز القوات الأمريكية والمعادين للثورة، وذلك في عملية مشتركة بالطائرات المسيرة والصواريخ.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري أصدر بياناً جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"استمراراً لعمليات الرد بالمثل، ورداً على جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا الليلة الماضية، قام مقاتلو القوات البرية الشجعان التابعون للحرس الثوري، في الموجة 15 من عملية نصر 2، وبرمز 'يا مهدي أدركني' المبارك، بالإضافة إلى تدمير منصة وصواريخ هاي-مارس في الكويت، وفي عملية ضاربة بالطائرات المسيرة والصواريخ، بتدمير عدة مواقع لتمركز القوات الأمريكية والمعادين للثورة المرتزقة لأمريكا وإسرائيل، وأرسلوا عدداً كبيراً من العناصر المعادية للثورة والقوات الأمريكية الخاصة إلى جهنم. عمليات الرد بالمثل مستمرة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/

رمز الخبر 1972356

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات