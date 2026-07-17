أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري أصدر بياناً جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"استمراراً لعمليات الرد بالمثل، ورداً على جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا الليلة الماضية، قام مقاتلو القوات البرية الشجعان التابعون للحرس الثوري، في الموجة 15 من عملية نصر 2، وبرمز 'يا مهدي أدركني' المبارك، بالإضافة إلى تدمير منصة وصواريخ هاي-مارس في الكويت، وفي عملية ضاربة بالطائرات المسيرة والصواريخ، بتدمير عدة مواقع لتمركز القوات الأمريكية والمعادين للثورة المرتزقة لأمريكا وإسرائيل، وأرسلوا عدداً كبيراً من العناصر المعادية للثورة والقوات الأمريكية الخاصة إلى جهنم. عمليات الرد بالمثل مستمرة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/