اعتراف أمريكي بتعتيم إحصاءات الخسائر في صفوف الجنود في الحرب مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية زعمت أن البنتاغون، بهدف حماية أكثر من 50 ألف جندي أمريكي متمركز في الشرق الأوسط، يؤجل الإعلان عن إحصاءات المصابين في الحرب مع إيران، معتقداً أن الإبلاغ الفوري لوسائل الإعلام "يمنح العدو ميزة ويعرض الجنود الأمريكيين للخطر".

وأفادت مصادر إعلامية للشبكة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبطأت عملية الإعلام عن خسائر قواتها خلال الحرب الحالية مع إيران. وتتجنب الوزارة التأكيد العلني على الخسائر الناجمة عن الهجمات الإيرانية، وتكتفي بنشر الإحصاءات على موقع عسكري يُحدّث بتأخير يصل إلى عدة أيام أو حتى أسابيع. ووفقاً لادعاء هذه الشبكة الأمريكية، يرى المسؤولون العسكريون أن هذا التأخير ضروري لحماية قوات الجيش.

وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تقدم في بداية الحرب تحديثات دورية عن خسائر قواتها في الحرب مع إيران، إلا أنها في الأشهر الأخيرة لم تعلن بشكل منتظم عن أعداد ضحايا الهجمات الإيرانية.

وادعى شان بارنيل، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، في حديثه للشبكة، أن التأخير في الإبلاغ عن خسائر الجنود الأمريكيين في الحرب هو أمر ضروري لحماية أكثر من 50 ألف جندي أمريكي متمركزين في الشرق الأوسط.

وزعم بارنيل في بيانه أن تقديم معلومات فورية عن إصابات الجنود الأمريكيين لوسائل الإعلام، يعني وضع هذه المعلومات مباشرة بين أيدي الأعداء، مما قد يعرض حياة المزيد من الجنود للخطر عند وصول هذه المعلومات إليهم.

/انتهى/