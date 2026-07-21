مسؤول أمريكي: لا نملك ما يكفي من الصواريخ لمواجهة إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن مسؤولاً أمريكياً صرّح بأن بلاده تواجه نقصاً في الصواريخ اللازمة للدخول في حرب واسعة النطاق مع إيران.

وأضاف المسؤول: "لا نملك ما يكفي من الصواريخ لضمان أمن عملياتنا، ولا أعتقد أن البيت الأبيض على دراية بهذا الأمر".

وكانت وسائل إعلام دولية قد أفادت سابقاً بأن العدوان الأمريكي على إيران، والرد الحاسم الإيراني، قد تسببا خلال الأشهر الماضية في تراجع ملحوظ في مخزون الصواريخ الأمريكية، وذلك لأن اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية منخفضة التكلفة يتطلب إطلاق صواريخ باهظة الثمن من أنظمة "ثاد" و"باتريوت"؛ وهي صواريخ لا يُنتج منها سوى عدد محدود سنوياً.