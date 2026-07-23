تحويل مسار 9 سفن عن "باب المندب" إثر حصار موانئ السعودية

نقلت وكالة مهر للأنباء عن شبكة "المسيرة" اليمنية، أن وكالة "فرانس برس" ذكرت أن ما لا يقل عن 9 سفن قد تحولت عن عبور مضيق باب المندب بعد إعلان حصار الموانئ السعودية، ومن بينها سفن كانت تنقل النفط من ميناء ينبع.

كما أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن الغرفة الدولية للشحن، أن السفن تلقت تحذيرات من اليمنيين، تفيد بأنها ستتحول إلى أهداف للهجمات إذا خالفت أوامر القوات المسلحة اليمنية.

وكانت حركة أنصار الله في اليمن قد أعلنت يوم الاثنين الماضي فرض حظر على الملاحة للسعودية، وهي خطوة يمكن أن تفتح جبهة جديدة في هذه الحرب. وهددت أنصار الله، في رسالة وجهتها لشركات الشحن، بمهاجمة أي سفينة تقوم بتحميل أو تفريغ النفط السعودي.

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