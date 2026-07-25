انفجارات عنيفة تهزّ مدينة جيزان بالسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة الغدير، فقد أصابت صواريخ أُطلقت من اليمن عدة مواقع في السعودية.



کما افادت شبكة اليمن الإخبارية باستهداف منطقة صناعية في جيزان بهجمات صاروخية يمنية.



وقالت شبكة النجباء أن الهجمات الصاروخية اليمنية استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو لتكرير النفط داخل المنطقة الصناعية في جيزان.



وأفادت بعض وسائل الإعلام العربية بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من مدينة جيزان عقب الهجمات الصاروخية اليمنية على السعودية.

وأعلنت هذه المصادر أن الهجوم اليمني جاء ردًا على استهداف محافظة الحديدة بغارات جوية سعودية.



كما أفادت قناة تيليغرام التابعة لشبكة اليمن الفضائية باختراق مجموعة من الطائرات اليمنية المسيّرة المجال الجوي السعودي.



وأفاد موقع "26 سبتمبر" الخبري بإغلاق مطار خميس مشيط في السعودية، مضيفا: "عقب الهجوم الصاروخي اليمني، تم تشديد الإجراءات الأمنية في السعودية".



وأضاف الموقع أن التقارير تشير إلى أن اليمن أطلق حتى الآن 30 صاروخًا باليستيًا على السعودية، وأن عمليات الإطلاق لا تزال مستمرة.



وتابع، نقلاً عن مصادر سعودية، أن موجات متتالية من الصواريخ تصل إلى السعودية من اليمن، وأن عدة مواقع داخل المملكة استُهدفت.



وتُعدّ جيزان إحدى المدن الساحلية السعودية على ساحل البحر الأحمر، وتقع في أقصى جنوب المملكة على الحدود مع اليمن.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، ردًا على الغارة الجوية السعودية على محافظة الحديدة ليلة الجمعة، أن صنعاء ستحدد المرحلة التالية بمعادلة "التصعيد مقابل التصعيد" بعد العمل الإجرامي للنظام السعودي باستهداف محافظة الحديدة.



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