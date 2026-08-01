المتحدث باسم الجيش الإيراني: استخدمنا مؤخرًا طائرات مسيّرة جديدة وسنكشف عن تفاصيلها قريبًا

وأفادت وكالة مهر للانباء أوضح أكرمي‌نيا أن الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بمدى عملياتي كبير، وهي قادرة على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت خلال الحرب المفروضة التي استمرت 40 يومًا أهدافًا داخل الأراضي المحتلة باستخدام الطائرات المسيّرة، مؤكداً أن هذه المسيّرات قادرة، من باب أولى، على استهداف القواعد الأمريكية في الأردن.

وفي رده على سؤال بشأن تطوير القدرات المسيّرة الإيرانية، قال المتحدث باسم الجيش إن الولايات المتحدة لها سجل حافل في نقض العهود، ولذلك كانت طهران تتوقع منذ البداية احتمال انهيار التفاهمات واستئناف المواجهات، ولم تثق يومًا بالجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة استغلت فترة وقف إطلاق النار والهدوء النسبي في ساحة القتال لتعزيز جاهزيتها، سواء من خلال توفير المعدات، وإدخال منظومات جديدة إلى تشكيلات الجيش، أو إصلاح وإعادة تأهيل الأنظمة المتضررة، فضلاً عن إنتاج تجهيزات عسكرية جديدة.

ولفت أكرمي‌نيا إلى أن الجيش الإيراني كان قد أعلن في وقت سابق عن استخدام جيل جديد من الطائرات المسيّرة في المهام العملياتية، مؤكداً أن المواصفات الفنية والقدرات الخاصة بهذه المسيّرات سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.