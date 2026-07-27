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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:٠٥ ص

اندلاع حريق ضخم في مقر الأحزاب الانفصالية بأربيل

اندلاع حريق ضخم في مقر الأحزاب الانفصالية بأربيل

أفادت مصادر إخبارية عراقية بارتفاع أعمدة النار من مقر الأحزاب الانفصالية في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مصادر عراقية أن أعمدة الدخان والنيران تصاعدت من المقر، دون أن تكشف المصادر حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن سبب الحادث، أو حجم الخسائر المادية والبشرية المحتملة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972597

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