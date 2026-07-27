اندلاع حريق ضخم في مقر الأحزاب الانفصالية بأربيل

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مصادر عراقية أن أعمدة الدخان والنيران تصاعدت من المقر، دون أن تكشف المصادر حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن سبب الحادث، أو حجم الخسائر المادية والبشرية المحتملة.

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